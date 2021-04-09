На Лесобазе в Тюмени женщина зарезала подругу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение 33-летней местной жительнице. Женщину обвиняют в убийстве. Трагический инцидент произошел 27 марта.

По версии следствия, в этот день обвиняемая находилась дома в одной из квартир на улице Камчатской и распивала спиртное со своей подругой. В процессе застолья между женщинами возник конфликт, в результате которого обвиняемая схватила нож и ударила им в грудь приятельницы.

– От полученного ранения 33-летняя потерпевшая скончалась на месте. Горожанку задержали и заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.