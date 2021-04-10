Погода на 10 апреля в Тюмени: до плюс 13

В Тюмени до плюс 13. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 7. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.