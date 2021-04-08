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Общество8 апреля 2021 8:57

Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики

Её задача познакомить детей с космическим пространством
Сергей Швецов
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Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики. Фото предоставлено "КП".

Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики. Фото предоставлено "КП".

Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики. Эта разработка относится к уличному оборудованию для детских садов и несет в себе не только игровую, но и развивающую функцию.

Так, ее задача состоит в том, чтобы познакомить детей с космическим пространством, развить образное мышление, научить мечтать. Кроме того, она помогает педагогам детских садов проводить профориентационные занятия и занятия патриотической направленности.

Отметим, что разработчиком является производственная компания «Умничка» из Тюмени. На сегодняшний день выпущено 40 таких площадок.

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