Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики. Фото предоставлено "КП".

Тюменцы изготовили космическую площадку ко Дню космонавтики. Эта разработка относится к уличному оборудованию для детских садов и несет в себе не только игровую, но и развивающую функцию.

Так, ее задача состоит в том, чтобы познакомить детей с космическим пространством, развить образное мышление, научить мечтать. Кроме того, она помогает педагогам детских садов проводить профориентационные занятия и занятия патриотической направленности.

Отметим, что разработчиком является производственная компания «Умничка» из Тюмени. На сегодняшний день выпущено 40 таких площадок.