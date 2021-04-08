На улице Логунова пьяный тюменец на «БМВ» вылетел на тротуар и сбил пенсионерку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Логунова в Тюмени накануне, 7 апреля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал пьяный водитель. Мужчина на «БМВ» вылетел на тротуар, где в это время шла 81-летняя старушка. После попадания под колеса «немца» бабушку на скорой госпитализировали в больницу.

– Иномарка пробила ограждение и зацепила пешехода. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами, – рассказали подробности произошедшего дорожного инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В местном департаменте здравоохранения сообщили о состоянии поступившей пациенте: оно оценивается как тяжелое. Позже пенсионерке экстренно провели хирургическое вмешательство.

По предварительным данным, у 35-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, передает «МегаТюмень».