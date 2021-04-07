Тюменским подросткам расскажут о работе маркетолога и креатора. Фото предоставлено "КП".

11 апреля пройдет заключительный блок обучающих лекций для подростков и начинающих предпринимателей «Твоё будущее».

В 11.00 Мария Денисенко, директор «Агентства вкусного маркетинга, событий и брендинга МЁD и автор интенсива «Маркетология для подростков» расскажет о том, как запустить проект в 13 лет и даже выдаст несколько секретов маркетолога.

– Мы пройдем пять шагов для запуска проекта (товара/услуги/личности), – рассказывает Мария. – Познакомимся с разными направлениями работы маркетолога, бренд-менеджера, дизайнера, таргетолога, аналитика, креатора. Сделаем упражнение на выявление собственной уникальности для правильного позиционирования.

Фото предоставлено "КП".

Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на портале «Детки» по ссылке.

А сразу после выступления Марии Денисенко, в 12.00, там же стартует лекция известного в России международного тренера по ораторскому искусству, радиоведущей Марии Кондратович. Она расскажет, как быть интересным и говорить, чтобы вас слушали. Лектор ответит на вопросы:

– Из чего складывается богатая речь?

– Как выстраивать структуру выступления?

– Какой выбрать стиль речи?

– Как побороть страх публичных выступлений?

Фото предоставлено "КП".

– Меня очень радует вовлеченность участников проекта – вопросов спикерам во время трансляции поступает очень много, – рассказывает автор проекта «Твоё будущее», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Уверена, что не меньше вопросов будет и на наших последних мастер-классах. Они отчасти подытожат весь курс и расскажут, как «упаковать» и красиво презентовать свой проект.

Предыдущие три блока лекций о тайм-менеджменте, социальных сетях, стартапах, составлении резюме, программировании и финансовой дисциплине посмотрели 3500 подростков. Видео бесплатно доступны по ссылке.