В Тюменскую область поступило еще 4 500 доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 4 500 доз вакцины «Спутник V». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины составляет 84 767 доз.

– Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 62 861 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 49 564 жителя области. В листе ожидания находятся 38 190, записаны на вакцинацию 8 733, – рассказали в оперативном штабе региона.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.