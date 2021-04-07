Со счета жительницы Тюмени пропали сотни тысяч рублей после звонка из банка

Со счета жительницы Тюмени пропали сотни тысяч рублей после звонка с банка. Фото: Тюмень - наш дом

Жертвой мошенников стала 36-летняя тюменка. Неизвестные, позвонив с различных абонентских номеров, представились сотрудниками банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег с банковского счета попросили потерпевшую продиктовать данные карты и иную личную информацию.

– Горожанка назвала интересующие мошенников сведения, после чего с ее счета списали все средства – несколько сотен тысяч рублей. В настоящее время стражами правопорядка проводятся необходимые мероприятия по установлению личностей злоумышленников, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Полицейские настоятельно рекомендуют не сообщать данные своей карты неизвестным, в особенности трехзначный код на оборотной стороне карты. При возникновении любых проблемных ситуаций обратитесь в ближайшее отделение вашего банка и решите вопрос на месте.