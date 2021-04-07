В Ялуторовске несколько раз спустили с дерева одного и того же котика

Кот залез на дерево высотой с трехэтажку. Фото из группы ялуторовской телекомпании "Стелла" в соцсети "ВКонтакте"

«Котейка, держись!» – миссию по спасению пушистого верхолаза с дерева организовали жители Ялуторовска в соцсетях 6 апреля. Душераздирающая картина предстала перед подписчиками официальной страницы местного телеканала: на фотоснимках очевидцы запечатлели котика, который залез на дерево на высоту трехэтажки.

– На территории школы имени Декабристов высоко на дереве сидит котенок-подросток и громко кричит, со слов прохожих, уже третий день. Если кто-то может помочь, не оставайтесь в стороне, – попросил о помощи несмышленышу автор поста.

Отзывчивые ялуторовчане активно комментировали пост. Так стало известно, что пушистый сидит на высоте примерно трех этажей, ему уже вызывали спасателей по телефону 112, но кот и ныне там. Другие сетовали, что «на Руси перевелись смельчаки», но благоразумные жители рекомендовали поберечься высоты и не лезть на дерево. Опасность назревала уже не только для пушистого, но и для жителей, ведь действительно кто-то отчаянный мог полезть спасать котенка.

Призыв о помощи неугомонному созданию зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области. Специалисты направили сообщения ялуторовчан в городские спецслужбы, которые сняли кота с помощью автовышки. И тут выяснилась еще одна подробность – оказалось, что пушистый уже знаком со спасателями.

– На самом деле, есть информация, что котенок спускается, кушает и обратно забирается на дерево. Маленький, пушистый дереволаз уже познакомился со спасателями, сегодня еще одни приехали, – сообщили жителям Ялуторовска сотрудники ЦУР Тюменской области.