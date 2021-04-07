«День здоровья» для ветеранов Губкинского. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

«РН-Пурнефтегаз» организовал в Губкинском оздоровительную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченную ко Всемирному дню здоровья. С соблюдением мер противовирусной безопасности по приглашению нефтяников врачи провели экспресс-диагностику членов городской общественной организации «Ветеран». Обследование маломобильных пожилых людей провели на дому. Всем желающим измеряли артериальное давление, определяли уровень холестерина и глюкозы в крови, рассчитывали индекс массы тела, проводили исследование ёмкости легких.

На мероприятии ветеранам подарили витамины и книги по здоровому питанию, а общественной организации – аптечку для оказания первой медицинской помощи и тонометр для измерения артериального давления. Кроме того, в этот день ветеранов угощали фиточаем из шиповника, ягодными морсами, фруктами. После всех обследований врачи провели консультации, дали рекомендации по питанию и физической активности в пожилом возрасте.

«РН-Пурнефтегаз» взял шефство над городской общественной организацией «Ветеран» с момента её основания. Нефтяники более 20 лет оказывают ветеранам адресную помощь, и поддерживают социальные проекты на территории города, организовывают праздничные мероприятия для членов общественной организации.