В Тюменской области на мусорке нашли головы и шкуры убитых косуль. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области мужчина незаконно застрелил шесть косуль. Злоумышленника задержали полицейские, которым местные жители рассказали, что обнаружили головы и шкуры диких животных в мусорном баке.

– Стражи правопорядка оперативно установили личность подозреваемого – ранее судимого местного жителя 1986 года рождения. Мужчина признался, что останки животных выбрасывал он, а также отметил, что с декабря 2020 года по март 2021 произвел незаконный отстрел шести косуль, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ущерб региональному управлению по охране объектов животного мира составил 720 тысяч рублей. В настоящий момент следственным отделом заводоуковской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.