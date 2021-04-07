Сергей Романов – о создании комфортных условий для врачей: «От их работы зависят жизнь и здоровье жителей». Фото - duma72.ru.

Депутат фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Сергей Романов заявил о важности создания для врачей комфортных условий. Народный избранник встретился с руководством скорой медицинской помощи на базе одного из отделений службы, а именно в Восточном административном округе.

– С докторами скорой мы дружим много лет. Я очень ценю их работу и стараюсь всегда оказывать поддержку. Так, сегодня мы обсудили нуждающиеся в пристальном внимании вопросы, например повышение зарплаты водителей. Ведь они являются частью команды. Хорошо знают город, всегда в отличной форме, от их работы зависят жизнь и здоровье жителей. Такие специалисты востребованы в любой организации. Будем работать над тем, чтобы водители держались за свои рабочие места и медицинские бригады были укомплектованы, – отметил Романов.

Парламентарию показали условия работы персонала станции. Сергей Романов посетил раздевалки, комнаты для отдыха и приема пищи. Всего в службе скорой трудятся порядка девятисот человек, а в отделении Восточного округа – 220, из них сформировано 11 бригад.

– Мы уделяем внимание комфорту медиков, фельдшеров и водителей. Не всегда, к сожалению, есть возможность полностью реализовать задуманное. К примеру, за последний год много средств уходило на противовирусную защиту. Ценно, что в ходе сегодняшнего визита депутат Сергей Романов обратил внимание на бытовые фильтры для воды, которые у нас установлены. Он предложил помощь в замене их на современную систему очистки. Это очень важно, так как потребность в чистой воде у нас постоянная. Давно сотрудничаю с Сергеем Викторовичем и каждый раз удивляюсь, что он обращает внимание даже на мелочи, – поделилась главный врач тюменской станции скорой помощи Лидия Остроумова.

Сергей Романов в свою очередь заявил, что сейчас нужно совершенствовать меры поддержки. Так, он предлагает рассмотреть вопрос приобретения льготного жилья на вторичном рынке.

– Не всем хватает денег на капитальный ремонт. На вторичном рынке можно приобрести квартиру уже с ремонтом и сократить расходы. Для этого нам нужно детально изучить вопрос и проанализировать законодательную базу. Думаю, мы будем это учитывать при реализации национальных проектов, над которыми мы, единороссы, работаем, – резюмировал Романов.