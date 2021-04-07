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Происшествия7 апреля 2021 11:42

Осужден тюменец, пьяным сбивший на авто двух девочек

Ранее его штрафовали за нетрезвую езду
Сергей Швецов
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Осужден тюменец, пьяным задавивший на авто двух девочек.

Осужден тюменец, пьяным задавивший на авто двух девочек.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области осудили ранее судимого 44-летнего жителя поселка Богандинский. Мужчина не раз садился за руль пьяным, и в один из дней такая поездка чуть не закончилась трагедией.

9 августа 2020 года нетрезвый тюменец на «Москвиче» в поселке Винзили наехал на двух девочек, 11 и 12 лет, и уехал с места ДТП. Очевидец аварии на своей машине догнал нарушителя и вернул его обратно. Виновника аварии оштрафовали на шесть тысяч рублей.

– Одной из девочек был причинен вред здоровью средней тяжести. В марте 2021 года материалы об административном правонарушении передали в Ленинский районный суд. Выяснилось, что в апреле 2020 года водителя уже арестовывали на 13 суток за пьяную езду без водительского удостоверения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В октябре подсудимый скрылся, его объявили в розыск, задержали в декабре. Суд назначил мужчине один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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