В Ялуторовске мужчина настучал по голове соседке костылем

В Ялуторовске мужчина настучал по голове соседки костылем. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение из местной больницы. Туда доставили женщину с телесными повреждениями.

Участковые задержали обидчика ялуторовчанки и выяснили, что конфликт произошел между соседями. В доме подозреваемого компания, в которой была и потерпевшая, употребляла алкоголь. Когда все гости разошлись и осталась только соседка, хозяин дома предложил ей тоже отправиться домой, но она решила продолжить застолье.

– Между ними произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина ударил женщину по голове металлическим костылем. Уже дома ялуторовчанке ее сожитель вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого жителя Ялуторовска отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.