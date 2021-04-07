Тюменец нанес тяжелые травмы другу, приревновав его к общей знакомой. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение из больницы, что к ним поступил мужчина с множественными переломами ребер, повреждением грудной клетки и разрывом почки. Участковый доставил в отдел обидчика пациента.

Потерпевший и подозреваемый приходятся друг другу приятелями. В день происшествия мужчины находились в квартире у общей знакомой. На фоне злоупотребления алкоголем между гостями произошел конфликт, так как один из них приревновал хозяйку квартиры к другу.

– В разгар словесной ссоры злоумышленник повалил оппонента на пол, стал бить руками и ногами по телу. Хозяйка квартиры обратилась за помощью в медицинское учреждение, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.