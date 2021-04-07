На Лесобазе в Тюмени может появиться улица Добровольского. Фото: Тюмень - наш дом

На Лесобазе в Тюмени может появиться улица в честь Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Добровольского. С предложением выступило ООО СЗ «ЖБИ–3».

– Георгий Добровольский осуществил полёт в качестве командира космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1». 30 июня 1971 года погиб вместе с другими членами экипажа космического корабля «Союз-11» при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата, – рассказали в администрации Тюмени.

Напомним, что за героизм, мужество и отвагу подполковнику посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Высказать свое мнение по этому вопросу можно на портале «Я решаю!».