Погода на 8 апреля в Тюмени: после обеда ожидается сильный дождь

В Тюмени после обеда ожидается сильный дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 апреля, весь день в Тюмени будет облачным. Во второй половине дня ожидается сильный дождь, который будет идти до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 6 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 – 4. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. В старину говорили: «Всё, что ни родится на день Гавриила, уродливо и не споро». Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдёт впрок». Если в этот день восход светел, значит, скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили: какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.