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Общество7 апреля 2021 9:03

Тюменский поселок Новотуринский подключат к городскому водопроводу

Для этого построили более километра сетей водоснабжения
Сергей Швецов
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Тюменский поселок Новотуринский подключат к городскому водопроводу.

Тюменский поселок Новотуринский подключат к городскому водопроводу.

Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Поселок Новотуринский (Тюменский район) завтра, 8 апреля, подключат к городскому водопроводу. К системе водоснабжения уже присоединены поселки Яр, Ембаево, Каскара и деревня Тураева.

– Для того, чтобы подключить Новотуринский, построено более километра сетей водоснабжения и установлен регулятор давления, – пояснили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Жители поселка предупреждены об ограничении водоснабжения 8 апреля с 9.00 до 24.00. За это время специалисты компании проведут подключение к новому водопроводу и промывку внутриквартальных сетей.