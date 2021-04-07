Тюменский поселок Новотуринский подключат к городскому водопроводу. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Поселок Новотуринский (Тюменский район) завтра, 8 апреля, подключат к городскому водопроводу. К системе водоснабжения уже присоединены поселки Яр, Ембаево, Каскара и деревня Тураева.

– Для того, чтобы подключить Новотуринский, построено более километра сетей водоснабжения и установлен регулятор давления, – пояснили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Жители поселка предупреждены об ограничении водоснабжения 8 апреля с 9.00 до 24.00. За это время специалисты компании проведут подключение к новому водопроводу и промывку внутриквартальных сетей.