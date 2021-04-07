В Тюмени проходит круглый стол «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия». Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени проходит круглый стол на тему «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия». Его можно смотреть на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече, приуроченной ко Дню здоровья, принимают участие:

Ольга Фролкина – главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус»;

Лилия Мухамедьярова – врач-остеопат центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени;

Ольга Токаренко – врач-колопроктолог медицинского центра лазерного лечения варикоза и проктологических заболеваний «НаноМед»;

Алефтина Жукова – врач терапевт-нутрициолог многопрофильной клиники «АЛЬТЕРНАТИВА».

Спикеры рассказывают, почему важно при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу, а не искать ответы на просторах интернета, кто такой семейный доктор и насколько охотно тюменцы стараются определиться со своим специалистом.