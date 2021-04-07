В Тюмени проходит круглый стол «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия».
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени проходит круглый стол на тему «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия». Его можно смотреть на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.
В экспертной встрече, приуроченной ко Дню здоровья, принимают участие:
Ольга Фролкина – главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус»;
Лилия Мухамедьярова – врач-остеопат центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени;
Ольга Токаренко – врач-колопроктолог медицинского центра лазерного лечения варикоза и проктологических заболеваний «НаноМед»;
Алефтина Жукова – врач терапевт-нутрициолог многопрофильной клиники «АЛЬТЕРНАТИВА».
Спикеры рассказывают, почему важно при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу, а не искать ответы на просторах интернета, кто такой семейный доктор и насколько охотно тюменцы стараются определиться со своим специалистом.