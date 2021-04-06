В Тюмени скончался глава автономии татар Ришад Зиганшин. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюмени скончался глава автономии татар, заслуженный работник автомобильного транспорта России, член Общественной палаты региона 1-го и 2-го созывов, депутат Тюменской городской думы нескольких созывов Ришад Зиганшин. Ему был 81 год.

Общественный деятель, заместитель председателя координационного совета национальных общественных объединений, 20 лет возглавлял национально-культурную автономию сибирских татар и татар Тюменской области.

– С любовью к родному народу сохранял и развивал татарскую народную культуру, традиции и обычаи. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ришада Сабировича Зиганшина. Скорбим вместе с вами, – такое сообщение появилось на сайте областного правительства.