Жителям Тюмени раскроют секрет долголетия. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени пройдет круглый стол на тему «Здоровый образ жизни: в чем секрет долголетия». Он состоится 7 апреля на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече, приуроченной ко Дню здоровья, примут участие:

– Ольга Фролкина – главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус»;

– Лилия Мухамедьярова – врач-остеопат центра остеопатической помощи «Остео» в Тюмени;

– Ольга Токаренко – врач-колопроктолог медицинского центра лазерного лечения варикоза и проктологических заболеваний «НаноМед».

Спикеры обсудят, почему важно при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу, а не искать ответы на просторах интернета. Расскажут, кто такой семейный доктор и насколько охотно тюменцы стараются определиться со своим специалистом, а также напомнят зрителям основные принципы здоровьесбережения.

Трансляция пройдет на сайте издания «Комсомольская правда» – Тюмень», а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» и популярном городском паблике «Тюмень». Начало в 11 часов.