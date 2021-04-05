В Тюменской области нет очагов коронавируса. Фото: Вадим Бегун

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости коронавирусом. В детских образовательных учреждениях региона также отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

– В России и в нашей области продолжает действовать обязательный масочный режим. Маска позволяет снизить риск заражения, если вы встретитесь с больным человеком, а также защитит других людей от заражения, если больны вы. Не стоит забывать и о других мерах профилактики заражения COVID-19 – соблюдайте социальную дистанцию, минимизируйте контакты, заботьтесь о гигиене рук, – отметили в ведомстве.

Повлиять на распространение вируса может и вакцинация населения от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.