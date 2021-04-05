«Пакеты, бутылки, обертки»: в Тюмени дорожные службы собрали пятьсот кубов мусора

В Тюмени дорожные службы собрали пятьсот кубов мусора. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени дорожные службы собрали пятьсот кубов мусора. Пакеты, бутылки, обертки – вот неполный список хлама, который за зиму собрался под кучами снега.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, уборка города ведется круглосуточно, в одну смену на подборе мусора работают около 100 человек.

– Содержание газонов входит в перечень работ летнего содержания, которые начинаются с 15 апреля. Но подрядчики уже с середины марта приступили к очистке газонов и постепенно за несколько проходов, по мере таяния снега, производят подбор мусора, – сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети Алексей Васенин.

Постепенно на дороги выходят большие дорожные пылесосы. Они могут работать только при плюсовой температуре, но такие машины очень эффективны в борьбе с пылью и грязью. Пылесосить будут все улицы, начиная от самых загруженных магистралей до второстепенных дорог. Работы, если позволит погода, будут продолжаться круглосуточно.