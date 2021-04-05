В Тюмени пьяный мужчина разъезжал на погрузчике. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы за одни лишь выходные отстранили от управления авто 47 пьяных водителей от 20 до 62 лет. Антирекорд установил 35-летний владелец «БМВ» из областного центра, освидетельствование которого показало наличие 2,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Большинство нетрезвых водителей задержаны за рулем легковых автомобилей, в Юргинском районе остановили владельца мотоцикла, в микрорайоне Сумкино под Тобольском – скутера, а в Тюмени – погрузчике. Последнего, кстати, привлекут к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

К счастью, дорожных инцидентов с участием этих автомобилистов удалось избежать. А ведь могли быть и фатальные последствия. ГИБДД продолжит мероприятия по противодействию нетрезвому вождению.