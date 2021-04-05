Тюменцам обещают шквалистый ветер и повышение температуры до плюс 10. Фото: Вадим Бегун

На территории Тюменской области завтра, 6 апреля, будет бушевать шквалистые ветер. Такой прогноз дает филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, в регионе будет стоять облачная погода с прояснениями, ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами выпадут небольшие осадки, в северных районах преимущественно в виде дождя.

Будет дуть ветер западного и северо-западного направления со скоростью 8 – 13 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3…+2, днем от +5 до +10.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – рекомендуют спасатели.