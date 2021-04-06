Мошенники жестоко обманули ялуторовчанина, сняв с его карты 125 тысяч рублей

Мошенники жестоко обманули и сняли с карты ялуторовчанина 125 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции обратился 54-летний местный житель. У него с банковской карты похитили более 100 тысяч рублей.

Мужчине на сотовый телефон позвонили якобы сотрудники одного из банков, кредитная карта которого имеется у него на руках. Звонившие предложили снизить процентную ставку и продлить льготный период по карте. Тот согласился и в ходе разговора по просьбе мнимых банковских работников озвучил секретные коды, поступившие ему на телефон.

– С кредитной карты списалось 125 тысяч рублей. Ялуторовчанина заверили, что после обновления вся сумма вернется на карту. Но по истечению времени деньги не поступили. Позвонив в банк, мужчина осознал, что попался на уловку мошенников, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.