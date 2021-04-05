В Тобольске мужчины незаконно выловили рыбы на 239 тысяч рублей. Фото - утурфо.мвд.рф.

В конце декабря 2020 года транспортные полицейские в речном порту Тобольска выявили нарушителей, которые установили сети в акватории реки Иртыш. Стражи порядка задержали двух жителей села Абалак, 1979 и 1957 годов рождения.

22 декабря злоумышленники приехали на реку, взяв с собой необходимые снасти для зимней рыбалки. Прорубив мотоледорубом во льду 8 лунок, мужчины установили рыболовные сети подо льдом и уехали домой. Утром 23 декабря браконьеры вернулись и вынули сети с рыбой. Уложив незаконный улов в полимерные мешки, мужчины на снегоходе поехали в вагончик, находившийся поблизости, где их и задержали.

– В полимерных мешках были обнаружены 3 рыболовные сети, веревки, две лопаты, деревянный ящик, ледоруб и 61 особь рыбы: 9 особей рыбы налим, 3 особи судака, 7 особей нельмы, 8 особей рыбы язь, 31 особь рыбы лещ, одна щука и 2 стерляди. Причиненный злоумышленниками ущерб превысил 239 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В настоящее время уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.