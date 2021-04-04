Апрель порадует тоболяков мероприятиями, посвященными Году памяти Ремезова

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2021 год в Тобольске проходит под знаком Семена Ремезова. На протяжении всего года жители города и гости могут стать участниками различных мероприятий. Часть из них состоится уже в апреле.

«2021 год замечателен следующей датой – 320 лет со дня окончания работы Ремезова над его знаменитой «Чертежной книгой Сибири», – написал в профиле соцсети «Инстаграм» глава Тобольска Максим Афанасьев.

Как рассказала пресс-секретарь тобольского градоначальника Анастасия Гулина, 16 апреля состоится лекция о Ремезове, посвященная Международному дню памятников, для учеников школ Тобольска. Затем 24 апреля пройдет викторина «С. Ремезов – картограф, географ и историк Сибири».

Также в апреле пройдет экскурсия в рамках «Библионочи» по выставке печатных трудов Ремезова в научной библиотеке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.