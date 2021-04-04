Услуги связи стали дороже обходится тюменцам

В Тюменской области подорожали услуги связи. Фото: Мария Толстихина

Рынок платных услуг в Тюменской области постепенно восстанавливается. За первые месяцы 2021 года было предоставлено услуг на 16 млрд 16,4 млн рублей: 7 млрд 776 млн в январе и 8 млрд 240,4 млн – в феврале. В 2020 году этот объем составил 16 млрд 516 млн рублей. Таковы данные Тюменьстата.

По данным ведомства, в феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года более ощутимо подорожали услуги связи (индекс здесь и далее - 107,5%), услуги правового характера (106,2%), медицинские услуги (105,4%) и бытовые услуги (104,3%), сообщает «Вслух.ру».

За год практически на прежнем уровне остались цены на услуги образования (101,2%) и жилищно-коммунальные услуги (102,8%).