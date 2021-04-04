«Капитаны двора» выяснили, что делает счастливыми тюменских детей

В тройке потребностей - хобби и понимание со стороны близких. Фото vk.com/kapitanidvora

Авторы проекта «Капитаны двора» решили выяснить, что больше всего делает счастливыми тюменских детей. С этой целью они организовали опрос, где предлагалось ответить на 10 вопросов. В исследовании приняли участие юны жители Тюмени в возрасте от 5 до 10 лет.

- Почти сто человек ответили на вопросы за неделю, но опросник, кстати, анонимный, еще работает, - отметил организатор анкетирования, директор детского центра «Грин-Ландия», автора проекта «Капитаны двора» Павел Притупа.

Результаты опроса показали, что залогом счастья, по мнению 35 детей или 36,5% от общего количества респондентов, считается общение с родителями и домашние животные, передает «Тюменская линия». На втором месте по значимости для юных тюменцев - любимое занятие/хобби. За него проголосовали 29 ребят, 30,2%. Замыкает тройку важных для детей аспектов жизни – понимание со стороны близких.

- Большинство опрошенных детей счастливы, когда проводят досуг с семьей, поэтому, решено, что проект «Капитаны двора» возобновит свою работу с 1 июня, - добавил Павел Притупа.