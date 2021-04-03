В Тюмени водитель такси получил ожоги из-за взрыва газового баллона

Фото: паблик "ЧС Тюмень"

Жители Тюмени стали свидетелями жуткого происшествия. В минувшую пятницу, 2 апреля, на перекрестке улиц Республики и Воровского взорвался газовый баллон в автомобиле такси. Водитель в том момент находился внутри. Он получил многочисленные ожоги и был доставлен в больницу.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» в окружной Госавтоинспекции, газовое оборудование не было зарегистрировано в ГИБДД, поэтому водителя привлекут к административной ответственности. Также в ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

По словам очевидца, из-за взрыва у автомобиля оторвало двери, однако крышка багажника и стекла остались целы.