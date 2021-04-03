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Общество3 апреля 2021 6:13

Работники тюменских предприятий обучаются повышению производительности труда

На данный момент новые знания получили 58 человек
Марина Прохорова
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Фото: «Лидеры производительности», соцсеть ВКонтакте

В Тюменской области реализуют образовательные программы Минэкономразвития России «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». В них приняли участие 58 работников тюменских предприятий, а также сотрудники Центров занятости населения Ишима и Тюмени. Еще 16 сотрудников тюменских предприятий проходят обучение в настоящее время.

Оно проводится в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда». Также отметим, что 14 представителей шести тюменских предприятий приняли участие в программе «Акселератор экспортного роста», которую реализует Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России.

Также в нацпроекте участвуют и тюменские вузы. В ноябре 2020 года между правительством Тюменской области, Тюменским индустриальным университетом и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья были заключены соглашения о взаимодействии в популяризации инструментов бережливого производства в регионе.