В Тюмени из фотографий пьяных водителей создадут коллаж. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени из фотографий пьяных водителей создадут коллаж. Сотрудники ГИБДД разместят его в социальных сетях. Фото каждого водителя дополнят информацией о показаниях алкотестера. Ловить их будут в выходные дни.

– В этом году число ДТП с участием пьяных автомобилистов в Тюменской области растет. С начала года нетрезвые водители спровоцировали 40 аварий, в которых погибли 3 человека, 69 человек ранены. Каждое 13-е ДТП в регионе происходит с участием водителя в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Автоинспекторы задержали с начала года на дорогах области 1797 водителей в состоянии опьянения, в том числе 199 совершивших это правонарушение повторно в течение года и подлежащих уголовной ответственности.