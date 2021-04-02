В массовом ДТП на тюменской трассе погиб водитель. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 42-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись большегруз «Скания», «Шкода-Фабиа» и «БМВ».

– По предварительным данным, «Шкода» зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом, после этого «Скания» врезалась в «БМВ», автомобили выбросило в кювет. «Шкода» осталась стоять посередине проезжей части, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водитель «Шкоды», 47-летний житель поселка Винзили Тюменского района, скончался на месте ДТП. По предварительной информации, другие люди не пострадали.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует автомобилистам внимательно относиться к выбору скорости на федеральных автодорогах, учитывая погодные и дорожные условия.