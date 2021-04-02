В Тюмени продавец растратил прибыль магазина, делая возвраты на свою карту. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже денег из магазина. Сотрудники полиции восстановили картину происшествия.

Выяснилось, что продавец магазина сотовой связи на протяжении нескольких дней осуществлял возвраты денег на свою банковскую карту через терминал оплаты, а также не пробивал некоторые товары в кассовом аппарате.

– При проведении планового учета директором торговой точки была выявлена недостача в размере 47 тысяч рублей. Полученные денежные средства сотрудник магазина потратил на личные нужды. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее не судимый местный житель, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.