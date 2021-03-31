В Тюмени стартует приемная кампания на первую смену «Отрядов мэра». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени стартует приемная кампания на первую смену «Отрядов мэра», которая пройдет с 3 по 17 июня. Онлайн-запись начнется 7 апреля на сайте отряды-мэра.рф.

– Получить трудовой опыт на первой десятидневке смогут 1 400 тюменских подростков. Заработная плата ребят, за вычетом всех налогов, с учетом материальной поддержки Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, составит 4500,68 рубля при условии 100 процентов отработанного времени без прогулов, – рассказали в ТГМЦ.

Электронную запись на сайте стоит ждать только тем, кто планирует поработать на предприятиях и в организациях города. Например, в фитнес-клубе, типографии, школе иностранных языков и т. д. В таком случае нужно дождаться открытия онлайн-записи на сайте отряды-мэра.рф, внести свои данные, пройдя по ссылке, и получить талон, в котором будут указаны дата (с 12 по 16 апреля) и время, когда необходимо принести документы по адресу: ул. 50 лет Октября, 48.