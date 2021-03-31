Первым пострадавшим от укуса клеща в этом году стал ишимский мальчик. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области первым пострадавшим от укуса клеща в этом году стал четырехлетний мальчик из Ишима. Ребенка осмотрели в областной больнице № 4, поставили иммуноглобулин против клещевого энцефалита и направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

– Врачи не рекомендуют удалять присосавшегося клеща самостоятельно и настаивают на обращении за медицинской помощью. Помимо извлечения насекомого медики предложат поставить укол иммуноглобулина. Вводят его с целью экстренной профилактики, в первую очередь не привитым против клещевого энцефалита или получившим неполный курс вакцинации, – отметили в местном депздраве.

Жителям Ишима и Ишимского района, если клеща обнаружили в дневное время, необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства, в вечернее и ночное время – в приемное отделение больницы на ул. Республики, 78. Детей, пострадавших от клеща, необходимо доставлять в часы работы поликлиники на ул. Береговую, 25, в нерабочие часы поликлиники – в инфекционное отделение, которое находится на ул. Пономарева, 26.