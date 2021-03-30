В Ишиме врачи помогли двум детям, подавившимся косточками. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме врачи помогли двум детям, подавившимся косточками. Инциденты, которые, к счастью, закончились благополучно, случились в минувшие выходные.

В субботу в областную больницу № 4 доставили двухлетнего малыша, который подавился, когда ел суп. Родственники сами не смогли ему помочь и вечером обратились к медикам. Специалист извлек мясную кость размером 18 на 10 миллиметров.

На следующий день в эндоскопическое отделение доставили уже шестилетнего ребенка. Дошкольник рассказал, что ел рыбу и подавился косточкой. Дома застрявшую косточку безуспешно пытались протолкнуть с помощью корочек хлеба, яблока. В больнице доктор увидел косточку длиной 14 мм, она воткнулась в устье пищевода. С помощью специальных щипцов инородное тело было успешно извлечено.

– Родителям важно знать о том, что самостоятельное удаление кости из горла возможно только при четкой ее визуализации, а также возможности беспрепятственного захвата свободного конца. В случае если первая попытка удаления кости неудачна, необходимо сразу же обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя пытаться протолкнуть кость любой твёрдой пищей, – отмечают врачи.