Тюменцы потратили на субботней ярмарке более трех миллионов рублей. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы потратили на субботней ярмарке более трех миллионов рублей. Горожане закупились мясом, молоком, рыбой и медом. Торговля проходила на четырех городских площадках. Всего было организовано 81 торговое место.

– Общий товарооборот составил 3 млн 053 тыс. рублей. 25 торговых мест (из них 14 личных подсобных хозяйств) у Выставочного центра – оборот 1,412 млн руб; 16 торговых мест (4 хозяйствв) у ТЦ «Заречный двор» – 0,501 млн руб; 11 торговых мест (3 хозяйства) у ТЦ «Порт» – 0,190 млн руб.; 29 торговых мест (6 хозяйств) на парковке на улицах Ямской – Льва Толстого – 0,950 млн руб, – сообщили в департаменте потребительского рынка.

Местные жители купили говядину по цене от 300 до 450 рублей за килограмм, свинину – от 250 до 300 рублей за кило. На ярмарке пользовались повышенным спросом мясо, рыба и дикоросы. Продажи составили около 70%.