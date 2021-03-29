На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени прорвало водопровод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени сегодня, 29 марта, утром прорвало водопровод. Сейчас специалисты местного водоканала устраняют повреждение.

– Водопроводу 32 года. Повреждения на чугунных и стальных сетях особенно часто случаются в начале весны, когда происходят подвижки грунта. На время проведения восстановительных работ водоснабжение абонентов переключено на резервную линию, – сообщил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

В компании подчеркнули, что работы ведутся без отключения водоснабжения. Однако в часы максимального водозабора возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов в микрорайонах МЖК, Войновка и Суходолье.