В Тюмени родители могут задать вопросы по питанию школьников на горячую линию. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени родители могут задать вопросы по питанию школьников на горячую линию, которую устраивает местный департамент образования. Их выслушают завтра, 30 марта, с 14.00 до 17.00 по телефону 56-13-51.

– Можно будет получить информацию о принципах работы электронной системы «Учет питания», организации питания школьников, работе бракеражных комиссий в образовательных учреждениях и о том, как стать участником родительского контроля и своими глазами увидеть работу школьных столовых, самостоятельно оценить качество блюд и температуру подачи, – рассказали в департаменте образования администрации города Тюмени.

Отметим, что сегодня в столовых общеобразовательных учреждений города питаются более 100 тысяч учащихся. С 1 сентября 2020 года все ученики 1 – 4 классов получают один стандартный обед в день бесплатно.