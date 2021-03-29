Во дворе на Широтной в Тюмени водитель сбил семилетнего мальчика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Во дворе дома на улице Широтной в Тюмени накануне, 28 марта, вечером водитель на « Рено-Логан» сбил семилетнего мальчика. Предварительно известно, что ребенок выбежал из-за припаркованного во дворе грузовика.

– Мальчик получил ушибы, ссадины и другие повреждения. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее в жилой зоне, учитывая, что весной дети очень часто бывают на улице и считают дворы «своей» территорией.

В ведомстве отметили, что чем теплее становится в регионе, тем больше ДТП регистрируется на дорогах. 37 аварий произошло в Тюменской области за минувшую неделю, в них погибли 2 человека, 58 человек ранены, в том числе 15 детей.