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Общество29 марта 2021 11:04

Оксана Астафьева стала директором Центра занятости населения Тюмени

Назначение произошло сегодня, 29 марта
Сергей Швецов
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Оксана Астафьева стала директором Центра занятости населения Тюмени. Фото - "Департамент труда и занятости населения" в ВК.

Оксана Астафьева стала директором государственного автономного учреждения «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района». Назначение на должность произошло сегодня, 29 марта.

– Конкурс на замещение вакантной должности был объявлен в начале февраля. Требования к кандидатам были размещены на официальном сайте департамента. Всего в конкурсе приняли участие три претендента, – сообщила пресс-секретарь ведомства Оксана Белова.

Напомним, что бывшая глава центра Надежда Мазуркевич не так давно перевелась в правительство Москвы. Она возглавляла службу занятости Тюменской области с 2017 года.