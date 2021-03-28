Жители Тюмени узнали плюсы вегетарианства. Фото - ru.wikipedia.org.

Жители Тюмени узнали плюсы вегетарианства. Так, наиболее приемлемыми является «мягкое» вегетарианство – непродолжительные «растительные» периоды или лакто- ововегетарианство. А вот веганство сыроедение в таком климате будет не лучшей идеей.

− Главная проблема вегетарианства в том, чтобы, используя только растительную пищу, получить достаточное количество белка. В целом, вегетарианство – очень полезная система. Это и ограничение по калорийности, и достаточное количество в рационе растительных жиров и пищевых волокон. Тем не менее, необходимо приложить определенные усилия, чтобы вегетарианский рацион был сбалансирован, – сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

По мнению экспертов Роскачества, растительного питания можно придерживаться, если человек регулярно контролирует состояние организма – в частности, уровень белка, активность ферментов и гормонов, различных микронутриентов. Перед тем, как переходить на такой режим питания, следует проверить здоровье, передает «МегаТюмень».