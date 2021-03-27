Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 марта 2021 года увеличилось на 63 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 63 и составило 33 363 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 71 человек выздоровел, за весь период - 31 438, заболели 4 ребенка из общего числа инфицированных, 24 пациента находятся на ИВЛ, 5 604 человека остаются под медицинским наблюдением, 619 - на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 369 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, сегодня в регионе скончались 6 пациентов:

- мужчина, 71 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- мужчина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной пневмонии тотально долей правого легкого, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- женщина, 85 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней интерстициальной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;

- мужчина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний;

- женщина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной пневмонии тотально долей левого легкого, нижней доли правого легкого и хронических заболеваний.

За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 1 062 (11,9%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 510 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 404 летальных исхода, выздоровели 4 130 498 человек.