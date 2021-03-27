Тюменцы представили себя на месте людей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: Инклюзивный клуб "Горизонт" | Тюмень, соцсеть ВКонтакте

Тюменский инклюзивный клуб «Горизонт» провел встречу «Есть контакт!», в рамках которой школьники, студенты и специалисты различных сфер представили себя на месте людей с ограниченными возможностями здоровья: надевали повязки на глаза и кухонные рукавицы. Используя их, участники играли в дартс, пытались попасть тростью в центр мишени и собирали матрешек. Всего волонтеры подготовили более 10 игр.

- Трудности вызывает каждая игра. Для многих открытие - сложности перемещения на инвалидной коляске, когда необходимо преодолеть символический бордюр. У участников возникает понимание, что ощущать мир можно по-разному, это сложно, но есть люди, владеющие такими навыками в совершенстве. Логично возникает вывод - ограничены обыкновенные люди, а возможности людей с инвалидностью выходят за привычные грани, - рассказала руководитель клуба «Горизонт» Светлана Жукова.

Также в играх участвовали и те, кто уже имеет ограниченные возможности здоровья - активисты спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Шанс».