В тюменском центре «Родник» применяют новейшую методику для лечения детей

Фото: ОРЦ "Родник", соцсеть ВКонтакте

Тюменский реабилитационный центр «Родник» продолжает помогать маленьким жителям. Сегодня там поправляют здоровье более 50 детей-инвалидов. Для лечения ребят с задержкой нервно-психического и речевого развития применяются разные виды массажа, аппаратная физиотерапия, магнитотерапия и микрополяризация - одна из наиболее современных методик оздоровления.

Лечение заключается в воздействии (20-40 минут) слабого постоянного тока на клетки мозга. Это позволяет восстановить нарушенную работу нервной системы, способствует скорейшему становлению и улучшению жизненно важных навыков и способностей ребенка.

Отметим, что микрополяризация направлена на устранение причины заболевания, а не на его внешние проявления. Микротоки при этом на порядок меньше применяемых в физиотерапии импульсов. Они схожи с естественными импульсами головного мозга, а потому лечение безопасно.

По словам врача физиотерапевта Веры Смагиной, после десяти сеансов у детей с заболеваниями нервной системы нормализуется мышечный тонус, появляются новые двигательные навыки, снижаются агрессивность и страх. Также у ребят улучшается настроение и нормализуется сон, они больше общаются и проявляют интерес к окружающему миру.

В течение всего лечебного курса ребенок находится под наблюдением врача-педиатра и физиотерапевта, чтобы, если нужно, скорректировать лечение. Повторные курсы возможны не ранее, чем через 2-4 месяца.

Родители юных пациентов уже отмечают, как меняются дети. Ранее расторможенные и гиперактивные ребята стали более уравновешенными, а дети с задержкой речевого развития - более активно пытаются говорить.