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Общество27 марта 2021 8:14

Жители села Абалак выбирают место для будущей детской площадки

Ее установка начнется этим летом
Марина Прохорова
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Жители села Абалак выбирают место для будущей детской площадки

Фото: Ольга Крыльцова

Жители села Абалак Тобольского района выбирают место, где установят современную детскую площадку. Чтобы учесть пожелания каждого, было запущено специальное голосование.

- В Абалаке очень много желающих изменить облик села к лучшему. Активисты неоднократно обращались с просьбой поставить современную детскую площадку. Как только из предложенных участков будет выбрано конкретное место, начнется следующий этап реализации проекта, - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Отметим, что еще одна детская площадка появится в этом году возле дома культуры в поселке Прииртышском. Также решен вопрос с установкой детского городка в деревне Подрезова. А в поселке Сибиряк откроется площадка для игры в волейбол.