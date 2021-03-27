Жители села Абалак выбирают место для будущей детской площадки Фото: Ольга Крыльцова

Жители села Абалак Тобольского района выбирают место, где установят современную детскую площадку. Чтобы учесть пожелания каждого, было запущено специальное голосование.

- В Абалаке очень много желающих изменить облик села к лучшему. Активисты неоднократно обращались с просьбой поставить современную детскую площадку. Как только из предложенных участков будет выбрано конкретное место, начнется следующий этап реализации проекта, - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Отметим, что еще одна детская площадка появится в этом году возле дома культуры в поселке Прииртышском. Также решен вопрос с установкой детского городка в деревне Подрезова. А в поселке Сибиряк откроется площадка для игры в волейбол.