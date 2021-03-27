Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Ишимцев приглашают на мастер-класс по публичным выступлениям «Он говорит за тебя». Мероприятие пройдет 2 апреля в 17:00 на площадке мультицентра «Моя территория».

Спикером события станет Павел Ханжин - руководитель мультицентра и эксперт по публичным выступлениям. Он покажет на практике, как влюбить в себя аудиторию и продемонстрирует лайфхаки по привлечению внимания зрителя. Также участники узнают, как побороть страх перед выступлениями и говорить так, чтобы тебя запомнили.

Отметим, что событие приурочено к двухнедельному интенсиву «Event-штаб». Это образовательная программа, которая поможет ишимцам овладеть знаниями по следующим направлениям: «администратор», «модератор» и «ведущий мероприятий».

- Я придерживаюсь такого мнения: публичные выступления - это просто, но только если ты в это веришь. Если ты научишься выступать перед публикой, тогда ты сможешь управлять вниманием людей и побуждать их к действию, - рассказал руководитель мультицентра Павел Ханжин.