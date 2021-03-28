В Ишиме отреставрируют здание женской гимназии, построенное в 1863 году. Фото - ishim.admtyumen.ru.

В Ишиме отреставрируют здание женской гимназии, построенное в 1863 году. Кроме этого, ремонт ждет детский центр хореографического искусства и помещения коррекционной школы № 3. Средства выделят из городского бюджета. Поправки в местный бюджет внесли депутаты городской думы на очередном заседании.

Так, средства направят на благоустройство парка, прилегающего к территории городского Центра культурного развития, на ремонт Привокзальной площади. Также внесение изменений в бюджет позволит выполнить благоустройство территории в районе цирковой студии «Мечта», провести реставрацию здания военкомата на ул. Луначарского и объекта культурного наследия «Гимназия женская, 1863 г., начало ХХ в.», передает «Тюменская линия».