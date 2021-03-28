Тюменцам посоветовали кушать больше рыбы. Фото - ru.wikipedia.org.

Тюменцам посоветовали кушать больше рыбы. Особенно для оздоровления полезны палтус и осетр, а также скумбрия с чавычой.

– Рыба – это не только ценный источник легкоусвояемого белка, но обязательных для организма микроэлементов, витаминов, железа, кальция, цинка и прочих полезных веществ. Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты в лидерах причин смертности людей и потери трудоспосбобности. Ученые из Канады доказали, что регулярное употребление рыбных блюд особенно полезно людям, которые расположены заболеваниям сердца, – рассказали в тюменском центре гигиены и эпидемиологии.

По словам специалистов, вышеупомянутая рыба содержит максимальное количество Омега-3 жирных кислот, крайне важных для межклеточных процессов и имеют противовоспалительный эффект. Также повышенной жирностью и пользой для здоровья отличается печень трески, передает «Тюменская область сегодня».